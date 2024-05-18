Страсбург, Франция, 18 мая, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала серьёзные трудности у Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщила новостная служба Tagesschau.

Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге назвала сложившуюся для украинской армии ситуацию на харьковском направлении напряжённой.

«Ситуация вокруг второго по величине города Украины (Харькова. ― Прим. ред.) крайне драматична», — сказала министр.

В этой связи Бербок призвала западные страны предоставлять Киеву больше дальнобойного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков 16 мая сообщил, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны украинской армии в Харьковской области, а 15 мая освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы.

Всего за неделю в период с 11 по 17 мая российские военные группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области ― сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетеневка.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска частично освободили северную часть Харьковской области — более 200 кв. км территории.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет. При этом он подчеркнул, что вина за наступление ВС России под Харьковом лежит на киевских властях, так как они обстреливают Белгород. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны и российские военные там добиваются успехов, продвигаясь строго по плану.

Старший научный сотрудник аналитического центра Civitas Роберт Кларк заявил 17 мая, что ВСУ рискуют повторить по всей линии фронта ошибки с обороной, допущенные под Харьковом. По его словам, проблемы в Харьковской области связаны с укреплениями, которые плохо построили вследствие халатности. Автор публикации отмечает, что ситуация с несуществующими фортификацями напомнила о повальной коррупции среди чиновников и военных на Украине.