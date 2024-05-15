Москва, 15 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около населённых пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск в Харьковской области, а также отразили три контратаки в районах Глубокого и Старицы.

За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 125 военных, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, 300-миллиметровую боевую машину РСЗО «Ольха», 122-миллиметровую боевую машину РСЗО Vampire чешского производства, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

Как передавало ИА Регнум, 14 мая Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 135 военнослужащих.

13 мая Конашенков проинформировал, что подразделения группировки войск «Север» за сутки улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого в Харьковской области.

12 мая он сообщил, что российские военные освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днём ранее они освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Генштаб ВСУ 14 мая признал, что украинские войска отступили в районе Волчанска и оставили позиции в селе Лукьянцы. Командование ВСУ посчитало невозможными попытки удержания позиций вследствие огневого и штурмовых действий подразделений Вооружённых сил России.

Один из бойцов ВСУ рассказал, что скорость, с которой российские войска продвигаются в Харьковской области, шокировала украинских военнослужащих. По словам украинских военных, наступление российской армии на харьковском направлении обернулось адом для ВСУ.