Москва, 17 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Российские войска частично освободили северную часть Харьковской области — более 200 квадратных километров территории. Об этом 17 мая заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Наши войска продвигаются вглубь территории. Частично северная часть территории Харьковской области уже освобождена, это более 200 квадратных километров», — сказал он.

Ганчев добавил, что российские военные ведут зачистки в Волчанске.

Кроме того, он сообщил, что темп продвижения российских вооружённых сил в Харьковской области очень серьёзный, у ВСУ паническое настроение. По информации от местных жителей, украинские военные не хотят воевать, многие дезертируют.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая президент Владимир Путин заявил, что вина за наступление Вооружённых сил России под Харьковом лежит на киевских властях, так как они обстреливают Белгород. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны и российские военные там добиваются успехов, каждый продвигаясь строго по плану. При этом глава государства подчеркнул, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» 15 мая освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

14 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области.

12 мая российские военные освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а днём ранее — пять населённых пунктов — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.