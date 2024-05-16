Москва, 16 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны украинской армии в районах населённых пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск в Харьковской области, сообщил 16 мая официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника», — заявил генерал-лейтенант.

Кроме того, российская армия отразила две контратаки в районах населённых пунктов Старица и Глубокое в Харьковской области.

Украинская армия потеряла на этом направлении до 205 военных, три танка, 155-миллиметровую САУ Krab польского производства, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также 122-миллиметровую боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА Регнум, в период с 11 мая российские военные освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью в Харьковской области, а также населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Военные также улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого.

Бойцы группировки войск «Север», как сообщило Минобороны 15 мая, продвинулись вглубь обороны украинских войск в Харьковской области, освободив населённые пункты Глубокое и Лукьянцы.

Командир мотострелкового батальона с позывным Балашов 16 мая рассказал, что артиллеристы нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, что оказало значительную поддержку штурмовым группам в продвижении.

В СМИ писали, что командование ВСУ перебросило элитную штурмовую бригаду национальной полиции «Лють» из-под Часова Яра в район Волчанска. В самой же Харьковской области украинское командование начало снимать сотрудников правоохранительных органов с блокпостов и направлять их к Волчанску и Липцам.