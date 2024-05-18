Лондон, 18 мая, 2024, 07:10 — ИА Регнум. ВСУ рискуют повторить по всей линии фронта ошибки с обороной, допущенные под Харьковом. Об этом написал старший научный сотрудник аналитического центра Civitas Роберт Кларк 17 мая в статье для газеты The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, проблемы в Харьковской области связаны с укреплениями, которые были плохо построены вследствие халатности. Автор публикации отмечает, что ситуация с несуществующими фортификацями напомнила о повальной коррупции среди чиновников и военных на Украине.

Кларк также подчеркнул, что у Киев не может позволить себе совершать элементарные тактические и оперативные ошибки. Кроме того, он призвал ВСУ заново обучаться искусству обороны.

Сотрудник центра добавил, что продвижение российских войск под Харьковом способно существенно истощить украинские резервы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая генерал авиационного корпуса Вооружённых сил Франции Брюно Клермон заявил, что в Киеве и на Западе не ожидали стремительного продвижения армии России, которое началось в Харьковской области неделю назад. По его оценкам, для этого задействовали от 30 до 40 тыс. российских военнослужащих.

Газета The Washington Post написала, что продвижение Вооружённых сил РФ в Харьковской области застало украинские силы врасплох, поскольку терминалы Starlink, которые применяются ВСУ для связи, выходили из строя. Один из киевских военных утверждает, что такие проблемы наблюдались впервые с февраля 2022 года.