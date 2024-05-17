Пекин, 17 мая, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Вина за наступление Вооружённых сил России под Харьковом лежит на киевских властях, так как они обстреливают Белгород. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

РИА Новости

«Что касается того, что происходит на харьковском направлении: это тоже их (киевских властей. — Прим. ИА Регнум) вина, потому что они обстреливают и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород», — сказал он.

Глава государства добавил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны и российские военные там добиваются успехов, каждый продвигаясь строго по плану.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» 15 мая освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

14 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области.

12 мая российские военные освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а днём ранее — пять населённых пунктов — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 мая пожаловался на успешное продвижение российской армии в Харьковской области. Ему из-за этого пришлось отложить визит в Испанию. Он заявил, что в сложившейся ситуации виноват весь мир, так как не помогает Киеву.