Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день у России нет.

РИА Новости/Виктор Антонюк

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — заявил глава государства.

Как подчеркнул президент, вина за операцию на харьковском направлении лежит на киевском режиме, а действия российских военных — это ответ на обстрелы ВСУ. Она связана с необходимостью создать санитарную зону, добавил он.

По словам президента, российские военные каждый день добиваются успехов на этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Лидеры приняли участие в церемонии открытия Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024 и 2025 годах, и концерте по случаю 75-летия установления дипотношений. В Доме народных собраний в Пекине состоялась беседа Путина и Си Цзиньпина. Затем российско-китайские консультации продолжились в расширенном составе. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Лидеры очень подробно обсудили украинский вопрос.

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Официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков 16 мая сообщил, что подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны украинской армии в Харьковской области.

На этом направлении российские военные освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Военные также улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого.