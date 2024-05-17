Москва, 17 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. За неделю российские военные группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области, сообщил 17 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

URA.RU/TASS

«В течение недели подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили 12 населённых пунктов в Харьковской области», — сообщил Конашенков.

От ВСУ освободили сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетеневка. Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска освободили Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью 11 мая. На следующий день от украинской армии освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Об освобождении Бугроватки Конашенков сообщил 14 мая, на следующий день, 15 мая, российские военные освободили от ВСУ Глубокое и Лукьянцы.