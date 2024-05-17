Новый, 814-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован отражением массированной атаки Крыма и других российских территорий вражескими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Всего в ночь на 17 мая ВС РФ уничтожили и перехватили 102 украинских БПЛА, из них 51 аппарат — над территорией Крымского полуострова, информирует Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Ранее в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев проинформировал, что при атаке на Севастополь российскими военными уничтожены десятки дронов и более пяти катеров. По его словам, несколько объектов удалось сбить при помощи стрелкового оружия.

Ещё 44 дрона за ночь было перехвачено над территорией Краснодарского края, информирует оборонное ведомство. Со слов главы региона Вениамина Кондратьева, в результате падения вражеских аппаратов возникли локальные возгорания, в частности, возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. По предварительным данным штаба, никто не пострадал, возгорание локализовано.

В поселке Октябрьский Белгородской области не обошлось без человеческих жертв. В результате атаки автомобиля украинским дроном-камикадзе погибли женщина и её четырехлетний ребёнок. Ранения получили водитель и отец мальчика. Атаки на Белгородчину не прекращаются. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, только за час его утренней пробежки ракетная опасность в столице региона объявляется третий раз. Всего за ночь над Белгородской областью было уничтожено шесть дронов, информирует оборонное ведомство.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» из состава гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке расчётов операторов беспилотных летательных аппаратовнанесли удар по оборудованным опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре.

Отличились и экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, нанеся удар по опорному пункту Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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