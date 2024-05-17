Донецк, 17 мая, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Су-34

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции для точного поражения цели с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения. После получения подтверждения об уничтожении целей экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России за сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции. В ходе боёв в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и орудие «Гиацинт-Б».