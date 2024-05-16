Севастополь, 17 мая, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отражают в Севастополе, для чего применили стрелковое вооружение, сообщил 17 мая глава города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В Севастополе отражается атака беспилотных летательных аппаратов, используется стрелковое оружие», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным губернатора, удалось уничтожить несколько объектов. Он добавил, что ущерба гражданской инфраструктуре не зафиксировали. Развожаев призвал население доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 15 на 16 мая Михаил Развожаев проинформировал, что над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей. Позже появилась информация, что над Крымом военные уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS.

Утром 16 мая Минобороны России уточнило, что над Белгородской, Брянской Калужской и Тульской областями, а также над Крымом в ночное время средства ПВО уничтожили девять БПЛА и перехватили два дрона. Кроме того, в Белгородской области силы ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У».