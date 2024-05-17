В Туапсе произошло возгорание на НПЗ после падения беспилотника
Оперштаб: в Туапсе произошло возгорание на НПЗ после падения дрона
Туапсе, Краснодарский край, 17 мая, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил 17 мая оперативный штаб Краснодарского края.
«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению», — уточнил оперштаб в своём Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что возгорание смогли локализовать. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.
Всего, по информации оперштаба, в ночь на 17 мая в Туапсинском районе ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры двумя дронами.
Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о том, что в ночь с 16 на 17 мая над территорией Новороссийска российские военные подавили более десяти БПЛА. При этом в результате падения частей обезвреженных дронов начались локальные возгорания.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что, по предварительной информации, ранения людей удалось избежать.