Туапсе, Краснодарский край, 17 мая, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил 17 мая оперативный штаб Краснодарского края.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению», — уточнил оперштаб в своём Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что возгорание смогли локализовать. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Всего, по информации оперштаба, в ночь на 17 мая в Туапсинском районе ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры двумя дронами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о том, что в ночь с 16 на 17 мая над территорией Новороссийска российские военные подавили более десяти БПЛА. При этом в результате падения частей обезвреженных дронов начались локальные возгорания.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что, по предварительной информации, ранения людей удалось избежать.