ДНР, 17 мая, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» из состава гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар оборудованным опорным пунктам Вооружённых сил Украины в Часовом Яре, уничтожив до отделения пехоты противника. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в результате выполнения огневой задачи артиллеристы уничтожили до отделения украинской пехоты в оборудованных опорных пунктах в заброшенных строениях.

Как отметили в Минобороны, расчёты РСЗО уничтожают цели с минимальным расходом боеприпасов благодаря взаимодействию с расчётами операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая в ведомстве сообщили, что экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили на подступах к Часову Яру укреплённые опорные пункты ВСУ вместе с пехотой. Успешное выполнение огневой задачи позволило штурмовым группам с минимальными потерями провести зачистку опорных пунктов и закрепиться на новых позициях.

15 мая в силовых структурах Донецкой Народной Республики сообщили, что группировка Вооружённых сил Украины попала в оперативное окружение на востоке Часова Яра, где украинские войска несут большие потери.