Севастополь, 17 мая, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ночь на 17 мая отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров на Севастополь. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, согласно информации спасательных служб, пострадавших нет. Специалисты приступили к работе по восстановлению энергоснабжения, нарушенного в результате падения обломков сбитых беспилотников на подстанцию. Ранее Развожаев сообщил, что для отражения атаки БПЛА применили стрелковое оружие, удалось уничтожить несколько воздушных целей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 мая Вооружённые силы Украины также предприняли попытку совершить террористическую атаку в районе Севастополя. Как сообщили в Министерстве обороны России, средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS. В результате атаки никто не пострадал, осколки одной из сбитых ракет повредили два частных дома и автомобиль, а также разбили окна в ещё одном доме.