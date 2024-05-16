Пекин, 16 мая, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что у сотрудничества между Москвой и Пекином безграничные перспективы и сторонам под силу справиться с любыми препятствиями.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Нам под силу справиться с любыми препятствиями, решать самые амбициозные задачи», — заявил Путин в ходе выступления на концерте, посвященном 75-летию установления российско-китайских дипотношений и старту перекрестных Годов культуры 2024–2025.

По словам российского лидера, отношения России и Китая служат образцом добрососедства между странами. Путин в этой связи подчеркнул, что партнёрство развивается за счёт новых форматов и сфер.

Президент также добавил, что Россия и Китай будут действовать в унисон ради процветания народов и повышения авторитета и влияния.

Как сообщало ИА Регнум, Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Лидеры приняли участие в церемонии открытия проводимых в 2024 и 2025 годах Годов культуры России — Китая и концерте по случаю 75-летия установления дипотношений.

В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры длились 2,5 часа. Обсуждался широкий спектр актуальных международных и региональных проблем. Главы России и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, в присутствии Путина и Си Цзиньпина подписали пакет документов.

Визит Путина завершится 17 мая. Президент побывает в Харбине, где пройдёт открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.