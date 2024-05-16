Симферополь, 16 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности за предотвращение теракта на железной дороге на полуострове.

Марина Каширская ИА Регнум

«Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надёжную защиту нашей республики», ― написал глава региона в Telegram-канале.

ФСБ 16 мая сообщила о том, что спецслужбы предотвратили теракт в Крыму. По данным ведомства, двое украинских агентов ― россиянин 1999 года рождения и его 24-летняя сожительница — намеревались устроить подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, мужчину сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины завербовали в октябре 2023 года через мессенджер. Затем он привлёк к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу. Обоих подозреваемых задержали в момент совершения преступления.

Как признался на допросе задержанный, украинская военная разведка с помощью беспилотника планировала нанести удар по системе противовоздушной обороны, которая прикрывает Крымский мост. Он лично передал Киеву данные о российских средствах ПВО в районе Керчи.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 2 мая намекнул на готовящееся в этом году нападение на Крымский мост. В ответ на это глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что возможные атаки на Крымский мост со стороны киевского режима не останутся без ответа со стороны России.

В апреле новые планы по подготовке контрнаступления украинской армии, включающие в себя разрушение Крымского моста, озвучил глава киевского режима Владимир Зеленский.