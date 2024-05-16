Пекин, 16 мая, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Решение вопросов, связанных со спецоперацией, поставки вооружения и боеприпасов остаются главной задачей для Сергея Шойгу на посту секретаря Совбеза России. Об этом он сообщил 16 мая в интервью журналисту Павлу Зарубину во время визита в Пекин в составе российской делегации.

РИА Новости/Сергей Гунеев Сергей Шойгу

«Сложно выделить какую-то. Но главной задачей по-прежнему остаётся специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это, конечно, вооружение и военная техника. Я считаю, что сегодня для нас для всех это главная, основная задача», — сказал Шойгу.

Он отметил, что в зоне спецоперации наступление идёт по всем направлениям. Секретарь Совбеза отметил, что в российской армии созданы необходимые резервы, чтобы наступление продолжалось. Это касается и военных, и техники, и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 12 мая освободил Шойгу от поста исполняющего обязанности министра обороны и назначил на должность секретаря Совбеза. Министерство обороны 14 мая возглавил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На встрече с командующими войсками военных округов 15 мая Путин поблагодарил Шойгу за строительство Вооружённых сил и за то, что российская армия получила новый облик.

Президент также заявил, что в первую очередь нужно обеспечить потребности Вооружённых сил. Важно также выполнять обязательства перед партнёрами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок.

Глава государства призвал Белоусова продолжить начатую Шойгу работу, применив в руководстве Минобороны успешный опыт работы в экономике.