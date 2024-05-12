Москва, 13 мая, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин намерен поменять руководство Минобороны — 12 мая российский лидер предложил Совету Федерации назначить занимавшего пост первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны страны.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

Белоусову 65 лет, он имеет значительный опыт работы в госструктурах, правительстве, занимался наукой. С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития, позже — директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012–2013 годах возглавлял Минэкономразвития, с 2013 по 2020 год был помощником президента по экономическим вопросам.

В 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик».

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая стало известно об освобождении Сергея Шойгу указом президента от должности министра обороны. Владимир Путин назначил его секретарём Совета безопасности РФ.

На новом посту Шойгу будет одновременно заместителем президентской комиссии по военно-промышленному комплексу, потому как «он глубоко погружён в эту работу», пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Западные СМИ наперебой пишут о кадровых перестановках в Министерстве обороны России. Первые полосы мировые таблоиды посвятили отставке Сергея Шойгу и кандидатуре Андрея Белоусова.

Украинский экономист Алексей Кущ назвал «плохой новостью» для Украины предложенную российским лидером кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. По словам эксперта, «всё идёт к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства». Кущ свою точку зрения объяснил тем, что на Украине «на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны».