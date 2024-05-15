Москва, 15 мая, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса поручил министру обороны Андрею Белоусову сделать всё для того, чтобы максимально раскрыть ведомство для инноваций.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Министр обороны РФ Андрей Белоусов

«Надо открыть Министерство обороны настолько, насколько это возможно сделать. Я имею в виду специфику Министерства обороны. Тем не менее по максимуму раскрыть Министерство обороны, для того чтобы впитать всё самое лучшее, всё самое современное. Всё, что можно и нужно использовать для успешной работы на поле боя нашими ребятами, нашими бойцами, нашими героями специальной военной операции», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889062" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин связал назначение Белоусова министром обороны с растущими расходами

Президент подчеркнул, что чем эффективнее средства поражения, чем они мощнее и точнее, тем меньше потерь у российской армии. Он назвал это ключевым моментом в ведении боевых действий. Побеждает тот, кто быстрее осваивает новейшие средства вооружённой борьбы.

«Мы должны быть на шаг впереди, у нас для этого всё есть», — сказал Путин.

Глава государства попросил нового главу Минобороны продолжить работу, начатую его предшественником Сергеем Шойгу. Он выразил надежду на то, что Белоусов применит в руководстве ведомством свой опыт работы в экономике.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на совещании представил нового министра обороны Андрея Белоусова командующим войсками военных округов. Президент отметил, что Белоусов в последнее время уделял внимание разработкам двойного назначения, в том числе развитию дронов.

На совещании глава государства указал на то, что российские войска должны быть обеспечены всем необходимым при проведении СВО. Отметив, что в этом вопросе сделано немало, президент призвал сделать ещё больше для развития оборонных отраслей.