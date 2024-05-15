Москва, 15 мая, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов поблагодарил экс-министра обороны Сергея Шойгу за строительство Вооружённых сил.

РИА Новости/Александр Казаков Сергей Шойгу

«Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооружённых сил, про приданию им нового облика», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что этот облик последовательно формируется применительно к требованиям сегодняшнего дня и к требованиям современных способов ведения боевых действий.

Также президент поблагодарил за боевую работу командующих войсками военных округов. Он подчеркнул, что работа идет по плану.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Путин освободил Шойгуот должности и. о. министра обороны России и назначил его на должность секретаря СБ РФ.

Президент предложил назначить министром обороны России Андрея Белоусова — бывшего первого вице-премьера. Указ о назначении Белоусова глава государства подписал 14 мая.