Москва, 15 мая, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Назначенный на должность секретаря Совета безопасности России Сергей Шойгу как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнёрами по поставкам военной техники на внешние рынки, заявил 15 мая президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

Гавриил Григоров/ТАСС Сергей Шойгу

«Думаю, что Сергей Кужугетович, как никто другой, понимает и необходимость обеспечивать наши обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок с учётом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооружённых сил», — заявил российский лидер.

Как уточнил Путин на встрече, назначенный на пост секретаря Совета безопасности России будет заниматься в том числе и этой работой вместе с Минобороны. Глава государства также поблагодарил Шойгу за проделанную работу по строительству Вооружённых сил, по преданию им нового облика.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 12 мая освободил Сергея Шойгу от должности исполняющего обязанности министра обороны и назначил на пост секретаря Совбеза России. Указам президента Андрея Белоусова 14 мая назначили на должность министра обороны.

Выступая в Совфеде 14 мая, Белоусов заявил, что получил от российского лидера задачу интегрировать военную экономику в экономику страны. Также он обозначил приоритетные задачи оборонного ведомства. Самым насущным вопросом является поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, отметил он.