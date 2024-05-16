Пекин, 16 мая, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине. Москве импонирует позиция Китая по урегулированию украинского кризиса. Об этом 16 мая в беседе с корреспондентом «Известий» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известия/ Тарас Петренко

«В целом мы приветствуем любые инициативы мирные, и в том числе Москве, конечно, импонирует и видение китайской стороны возможных перспектив, возможной почвы для начала каких-то попыток по урегулированию ситуации», ― подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что тема конфликта на Украине и способы его решения будут обсуждаться на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Песков подчеркнул, что это только начало разговора и предстоит очень напряжённая дискуссия.

«Мы знаем ситуацию с украинской стороны, которая на самом деле даже юридически сейчас для себя исключает возможности переговоров. Поэтому процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам», ― констатировал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, тема конфликта на Украине и способы его решения будут обсуждаться и на переговорах в Китае. Песков отметил, что Россию интересует видение китайскими коллегами возможных перспектив, возможной почвы для начала очередных попыток по урегулированию ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Китай не приветствует попытки использовать данный кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин, призвав все стороны к возобновлению диалога.

Китайская Народная Республика не создавала украинский кризис и не является его стороной, подчеркнул китайский лидер, добавив, что объективная и справедливая позиция Пекина и его конструктивная роль получили широкое признание в мире.

Он отметил 6 мая, что Китаю, Франции и Европейскому союзу необходимо совместно противодействовать эскалации конфликта на Украине, создавать условия для мирных переговоров.

В конце апреля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что за кризис на Украине несёт ответственность НАТО, и альянс должен задуматься о своей роли в этом конфликта.

Песков 16 апреля назвал сбалансированной позицию Китая по конфликту на Украине. Представитель Кремля уточнил, что китайская сторона сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность в том числе и в этом вопросе. Он добавил, что Москва приветствует такой подход, однако пока не видит изменений в позиции киевского режима на полный отказ от переговоров.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 7 мая заявил, что в сложившихся условиях необходимо предотвратить расширение украинского конфликта и его выход из-под контроля. Дипломат напомнил, что Пекин всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам.