Пекин, 26 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. За кризис на Украине несёт ответственность НАТО, альянс должен задуматься о своей роли в нём. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван Вэньбинь в ходе брифинга.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

«НАТО несёт неснимаемую ответственность за украинский кризис, альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса», — пояснил Вэньбинь.

Так китайский дипломат ответил на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что КНР следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если она хочет поддерживать хорошие отношения с Западом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Столтенберг посоветовал странам НАТО, которым приходится делать выбор между затратами на собственную оборону и военной помощью киевскому режиму, выбирать помощь Украине, так как она сильно нуждается в вооружениях.

Кроме того, Столтенберг выразил уверенность, что все государства — члены альянса в итоге поддержат предложение о создании военного фонда долгосрочной помощи Украине. По его словам, для НАТО дорого обходится и соседство с Россией, и укрепление «суверенной независимости» Украины, а потому лучшим способом в этой ситуации, уверен генсек, является обсуждение того, как за это платить, а не того, нужно ли это делать.