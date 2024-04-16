Москва, 16 апреля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сбалансированной позицию в отношении украинского конфликта председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, выступившего за проведение мирной конференции по его урегулированию. Во время брифинга 16 апреля представитель Кремля отметил, что Москве хорошо известно, каких подходов придерживается Пекин.

LUONG THAI LINH/POOL/EPA/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин

«Подход Пекина хорошо известен, он сбалансирован и конструктивен. Мы знаем, что Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность, спецпредставитель по этому вопросу активно осуществляет поездки. Неоднократно он заезжал и к нам, доводя точку зрения Пекина до нас», — заявил Песков.

Он отметил, что Москва приветствует такой подход, но в настоящее время не фиксирует изменений в позиции киевского режима на полный отказ от переговоров.

Си Цзиньпин ранее заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского конфликта, которую признают и Россия, и Украина. Об этом он заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Китайский лидер подчеркнул, что в таком мероприятии необходимо участие всех сторон и справедливое обсуждение всех возможных вариантов.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите G20 в ноябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул «мирный план» урегулирования из десяти пунктов, предполагавший восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение пленных по формуле «всех на всех» и ряд других условий. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова называла формулу американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе, а министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь заявил, что её абсолютно невозможно реализовать. Песков назвал очень странным факт обсуждения «формулы» Зеленского по урегулированию конфликта без участия российской стороны.

Позднее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис призвал включить Россию в дискуссию о мирном урегулировании, так как, по его словам, достичь мира без слова России не выйдет. После этого, 10 апреля, правительство Швейцарии решило провести конференцию в Бюргенштоке в июне 2024 года. При этом России не направляли приглашение для участия. Как заявил пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов, продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продвижения нежизнеспособной «формулы» Зеленского.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.