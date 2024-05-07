Москва, 7 мая, 2024, 08:02 — ИА Регнум. В сложившихся условиях необходимо предотвратить расширение украинского конфликта и его выход из-под контроля. Все стороны должны прилагать совместные усилия к скорейшему восстановлению мира, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Mfa.gov.cn Чжан Ханьхуэй

Китайский дипломат напомнил, что с начала полномасштабного конфликта на Украине прошло более двух лет, однако боевые действия затягиваются, сейчас пришло время восстановить мир, передаёт «Лента․ ру».

По словам Ханьхуэя, Пекин всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Китай не приветствует попытки использовать данный кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин, призвав все стороны к возобновлению диалога.

Китаю, Франции и Европейскому союзу необходимо совместно противодействовать эскалации конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что нужно создавать условия для мирных переговоров, обеспечивать международную энергетическую и продовольственную безопасность и поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок в мире.

Глава МИД КНР Ван И 26 апреля указывал на риск усугубления кризиса на Украине. По его мнению, международное сообщество должно объединить усилия для деэскалации конфликта. Позиция Пекина по украинскому кризису последовательна, ясна и прозрачна. Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не наблюдал безучастно со стороны, подчеркнул Ван И.