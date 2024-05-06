Париж, 6 мая, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Китаю, Франции и Европейскому союзу необходимо совместно противодействовать эскалации конфликта на Украине, создавать условия для мирных переговоров. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе трёхсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже.

(сс) Администрация Президента России

«Касательно украинского кризиса председатель Си отметил, что Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое разрешение кризиса», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

Вместе с тем лидер КНР отметил, что всем трём сторонам необходимо совместно противодействовать распространению побочных эффектов конфликта и эскалации боевых действий, а также создавать условия для мирных переговоров, обеспечивать международную энергетическую и продовольственную безопасность и поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок в мире.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию и проведёт переговоры с Урсулой фон дер Ляйен и Эммануэлем Макроном. Ожидается, что на переговорах главы государств обменяются мнениями по вопросам отношений Китая и Франции, Китая и Евросоюза, а также обсудят ситуацию на Украине.

В ходе европейского турне китайский лидер в колонке для французского издания Le Figaro поделился мнением, что решение о создании государства Палестина является неотъемлемым и основополагающим условием для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Макрон на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином попытается представить Францию сверхдержавой.

Он отметил, что главная амбиция президента Франции— встать на один уровень с главами держав «большого треугольника» в лице Китая, США и России.