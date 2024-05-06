Париж, 6 мая, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика (КНР) не создавала украинский кризис и не является его стороной, заявил 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трёхсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

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«Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Всё это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», — цитирует китайского лидера МИД КНР.

Он добавил, что объективная и справедливая позиция Пекина и его конструктивная роль получили широкое признание в мире.

«Китай готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию и проведёт переговоры с Урсулой фон дер Ляйен и Эммануэлем Макроном, на переговорах с которым, как ожидается, главы государств обменяются мнениями по вопросам отношений Китая и Франции, Китая и Евросоюза, а также обсудят ситуацию на Украине.

В конце апреля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что за кризис на Украине несёт ответственность НАТО, альянс должен задуматься о своей роли в нём. Таким образом он ответил на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Пекину следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом.

Ранее Си Цзиньпин в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пекине 9 апреля подчеркнул, что Пекин придаёт большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию на двусторонней основе и стратегическому сотрудничеству в рамках таких организаций, как ШОС и БРИКС. Кроме того, Китай поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности.