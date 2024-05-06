Париж, 6 мая, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Китай поддержит проведение такой международной мирной конференции по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом, заявил 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция которой велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

«Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии», — сказал председатель КНР.

История показывает, что конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин. Он призвал все стороны возобновить диалог.

Также лидер КНР отметил, что Китай выступает против попыток использовать данный кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.

Ранее сообщалось, что в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня состоится конференция по Украине. МИД Швейцарии объявил, что не будет приглашать на мероприятие Россию. Министерство объяснило это тем, что от российской стороны якобы были заявления о нежелании участвовать в переговорах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день выступила с заявлением, что Москва призывает партнёров не участвовать в саммите, запланированном в Швейцарии. Она подчеркнула, что это провокационное мероприятие нацелено на противостояние с Москвой, а не на мир.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию.

6 мая в ходе трёхсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже китайский лидер призвал создать условия для переговоров по Украине. Лидер КНР отметил, что необходимо совместно противодействовать распространению побочных эффектов конфликта и эскалации боевых действий, а также создавать условия для мирных переговоров, обеспечивать международную энергетическую и продовольственную безопасность и поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок в мире.

Китайская Народная Республика не создавала украинский кризис и не является его стороной, подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что объективная и справедливая позиция Пекина и его конструктивная роль получили широкое признание в мире.

В конце апреля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что за кризис на Украине несёт ответственность НАТО, и альянс должен задуматься о своей роли в этом конфликта. Так он ответил на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, заявившего, что Пекину следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет сохранить хорошие отношения с Западом.