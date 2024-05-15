Москва, 15 мая, 2024, 14:18 — ИА Регнум. В России объявили в розыск депутата Верховной рады Владимира Вятровича, следует из данных МВД.

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«Вятрович Владимир Михайлович, 07.07.1979 года рождения. Разыскивается по статье УК», — сообщается в базе ведомства.

По какой статье депутата объявили в розыск, МВД не сообщило.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая МВД объявило в розыск по уголовной статье командующего ВМС Украины Игоря Воронченко и назначенного командующим харьковской группировкой ВСУ Михаила Драпатого.

В начале мая МВД России объявило в розыск ряд украинских деятелей — бывшего и. о. главы украинского минобороны Михаила Коваля, экс-главу МИД Украины Павла Климкина, экс-главу СНБО Алексея Данилова и бывшего спикера Рады Владимира Гройсмана.

Также в розыск объявили экс-главу МВД Украины Арсена Авакова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), экс-президента Петра Порошенко и главу киевского режима Владимира Зеленского. Позже стало известно, что информация о том, что Порошенко и Зеленский находятся в розыске, исчезла из базы.