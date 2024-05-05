* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 6 мая, 2024, 02:18 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), следует из обновлённой базы ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Аваков Арсен Борисович*. Дата рождения: 02.01.1964. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

Ведомство не уточнило, по какой статье экс-главу МВД Украины объявили в розыск в России.

Как передавало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России также объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, отправленного в отставку указом главы киевского режима Владимиром Зеленским 26 марта.

Ранее МВД России объявило в розыск по уголовным статьям экс-президента Украины Петра Порошенко и главу киевского режима Владимира Зеленского, позднее — секретаря СНБО Александра Литвиненко, депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива, которым в начале года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.