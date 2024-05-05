Москва, 6 мая, 2024, 00:57 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-главу СНБО Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, следует из обновлённой 6 мая базы ведомства.

Скриншот страницы tvc.ru Павел Климкин

«Павел Анатольевич Климкин. Дата рождения: 25.12.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

Также в базе МВД значатся Владимир Гройсман и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отправленный в отставку указом главы киевского режима Владимиром Зеленским 26 марта и на данный момент занимающий должность украинского посла в Молдавии.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая МВД России объявило в розыск по уголовным статьям экс-президента Украины Петра Порошенко и главу киевского режима Владимира Зеленского, позднее — секретаря СНБО Александра Литвиненко, депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива, которым в январе Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.