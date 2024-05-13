Москва, 13 мая, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко. Соответствующие данные 13 мая появились в базе ведомства.

Министерство оборони Украины

«Игорь Александрович Воронченко, 22.08.1964. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

Статья, по которой его разыскивают, не разглашается.

Как ранее передавало ИА Регнум, 13 мая МВД переобъявило в розыск по уголовной статье назначенного командующим харьковской группировкой украинской армии Михаила Драпатого. По какой именно статье его разыскивают, не уточняется.

6 мая бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака также объявили в розыск по статье УК РФ.

4 мая стало известно, что МВД объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В базе ведомства указывалось, что их разыскивают по уголовной статье. Однако 9 мая Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД.