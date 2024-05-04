Москва, 4 мая, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего и. о. главы министерства обороны Украины Михаила Коваля. Соответствующие данные 4 мая опубликовали в базе ведомства.

PAVLO_BAGMUT/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS.COM Михаил Коваль

В карточке розыска указано, что Коваль родился в городе Изяславе в Хмельницкой области 26 февраля 1956 года. Министерство объявило, что разыскивает его по статье Уголовного кодекса. Других подробностей в базе нет.

Коваль возглавлял министерство обороны Украины с 25 марта по 3 июля 2014 года. Он также занимал должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и первого заместителя секретаря СНБО. На воинской службе Коваль дослужился до звания генерал-полковник.

Как сообщало ИА Регнум, МВД 4 мая объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предположил, что ведомство приняло такое решение, так как украинский лидер возглавляет хунту, ответственную за преступления против русских и украинцев в Донбассе и новых российских территориях.

Кроме того, 4 мая министерство объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.