Москва, 9 мая, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Карточки главы киевского режима Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко исчезли из базы розыска МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум Петр Порошенко и Владимир Зеленский

«Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют», — выдает база розыска министерства.

По каким причинам они пропали из базы, не указывается.

Как передавало ИА Регнум, о том, что МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко, стало известно 4 мая. В базе ведомства указывалось, что они разыскиваются по уголовной статье, однако по какой именно, не уточнялось.

Через два дня, 6 мая, МВД объявило в розыск бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця. Также МВД объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), экс-министра иностранных дел страны Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-секретаря СНБО Алексея Данилова.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин связал объявление в розыск Зеленского и Порошенко с грядущим трибуналом. Эксперт напомнил, что в России уже неоднократно озвучивали мысль: и Зеленский, который буквально в ближайшие дни лишится формальной легитимности, и его предшественник Порошенко являются персонами, чьи преступления нуждаются в расследовании, а они сами должны будут предстать перед специальным трибуналом.