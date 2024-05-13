Москва, 13 мая, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Назначенного командующим харьковской группировкой украинской армии Михаила Драпатого переобъявили в розыск по уголовной статье, следует из данных МВД России.

Социальные сети Михаил Драпатый

«Переобъявлен. Ранее разыскивался», — следует из карточки.

По какой именно статье УК РФ разыскивают Драпатого не уточняется.

Ранее, 13 мая, ИА Регнум со ссылкой на украинские СМИ сообщило, что генштаб ВСУ сменил командующего группировкой войск «Харьков» Юрия Галушкина на фоне наступления российской армии на границе Харьковской области. На его место назначили заместителя начальника генштаба по подготовке военных Михаила Драпатого. Должность в генштабе назначенный командующий харьковской группировки ВСУ сохранит.

По информации украинских СМИ, решение о смене командующего военное руководство ВСУ приняло из-за провалов украинской армии на харьковском направлении. Командир одного из подразделений Денис Ярославский написал в соцсети о начале разбирательств.

В 2014 году Драпатый был комбатом 72-й механизированной бригады и участвовал в боях в Мариуполе. Он руководил одной из боевых машин пехоты, которые давили мирных жителей, вышедших на День Победы в Мариуполе. Позднее, его 72-я механизированная бригада стала одной из тех, что разбили в «Южном котле». В 2022 году Драпатый командовал частями ВСУ в Донбассе.

Следственный комитет России в 2016 году возбудил уголовное дело о преступлениях, совершённых силовыми структурами Украины с применением запрещённых средств и методов ведения войны. Так ряд украинских офицеров, среди которых был Драпатый, отдали приказы провести прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в населённых пунктах ДНР. В результате этих обстрелов погибли два человека, более 20 получили различные ранения, ещё 100 жилых домов получили тогда повреждения. СК сообщил об обстреле из тяжёлых видов вооружений населённого пункта Коминтерново в ДНР.

В сентябре 2023 года МВД объявило Михаила Драпатого в розыск.