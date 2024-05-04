Москва, 4 мая, 2024, 16:00 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующие данные 4 мая появились в базе ведомства.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Пётр Алексеевич Порошенко, 26.09.1965. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

В базе также есть данные о месте рождения фигуранта — город Болград в Одесской области. Статью, по которой разыскивают Порошенко, не указали.

Порошенко стал президентом Украины после государственного переворота в Киеве в 2014 году и свержения Виктора Януковича с поста главы государства. В 2015 году он сделал одиозное заявление о том, что в Киеве дети пойдут в школы и сады, а в Донбассе будут «сидеть в подвалах». Порошенко занимал должность президента Украины до 2019 года, когда проиграл выборы Владимиру Зеленскому.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 4 мая МВД объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского. В министерстве отметили, что его разыскивают по статье уголовного кодекса РФ, но не уточнили, по какой именно.

Кроме того, 2 мая в розыск объявили нескольких украинских политиков, в том числе бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко и экс-главу СБУ Валентина Наливайченко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Секретаря СНБО Александра Литвиненко, экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу украинского Национального банка Степана Кубива объявили в розыск 3 мая.