Москва, 14 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании 14 марта утвердила все кандидатуры, предложенные премьер-министром Михаилом Мишутиным, на должности руководителей федеральных министерств.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Парламентарии проголосовали за утверждение кандидатуры Сергея Кравцова на пост министра просвещения. «За» высказались 345 парламентариев, против ― девять, воздержались ― 71.

Михаила Мурашко утвердили на должность министра здравоохранения («за» 374 депутата, три ― против, 54 воздержались), Ольгу Любимову ― министра культуры (357 депутатов «за», 13 депутатов воздержалось, 61 ― против), Антона Котякова ― главы министерства труда и социальной защиты («за» проголосовали 348 депутатов, 55 депутатов воздержались, 27 ― против).

Также депутаты утвердили Александра Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии, Оксану Лут ― министра сельского хозяйства, Антона Алиханова ― министра промышленности и торговли.

Антон Силуанов по итогам голосования депутатов утвердили на должность главы Минфина, Максима Решетникова ― министра экономического развития. Ирек Файзуллин займёт пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Валерий Фальков возглавит министерство науки и высшего образования.

Бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта утвердили на должность главы Минтранса, Алексея Чекункова ― на должность главы Минвостокразвития, бывшего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва ― на пост главы Минэнерго. Пост главы Минцифры займёт Максут Шадаев.

На пост главы Минспорта парламентарии утвердили экс-губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, на должность главы Минфина ― бывшего главы Калининградской области Антона Силуанова.

Как сообщало ИА Регнум, после инаугурации президента России Владимира Путина правительство 7 мая ушло в отставку. Глава государства 10 мая внёс кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Госдума в тот же день утвердила его в должности.

Мишустин 11 мая внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства России. На четыре поста он выдвинул губернаторов.

Госдума на заседании 13 мая утвердила кандидатуры заместителей председателя правительства России.