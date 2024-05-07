Москва, 7 мая, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале правительства.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Согласно статье 35 Федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации» решение о сложении правительством РФ своих полномочий перед вновь избранным президентом России оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента РФ», — говорится в сообщении.

Кабмин во главе с премьером Михаилом Мишустиным проработал более четырёх лет.

После сложения полномочий правительство по поручению президента продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Ожидается, что 10 мая Госдума соберётся для утверждения нового главы правительства. При этом перед церемонией инаугурации Владимира Путина пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил, что уже сегодня, 7 мая, глава государства назовёт нового кандидата на пост премьера.

Согласно Конституции, председатель правительства России, которого предлагает президент, утверждается Госдумой.

Премьер не позднее недельного срока после утверждения представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.