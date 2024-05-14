Москва, 14 мая, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании 14 мая утвердила бывшего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на должность министра энергетики. За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов, воздержались — 57.

Владимир Федоренко/РИА Новости Сергей Цивилев

Ранее комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуру Цивилёва на должность главы Минэнерго.

Цивилёв был губернатором Кемеровской области с 2018 года. В 1983 году он с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности «Вооружение кораблей». С энергетикой его связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также руководство угледобывающей компанией.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая премьер-министр Михаил Мишустин в своём представлении Госдуме предложил назначить министрами пять кандидатур, ранее не входивших в состав правительства. Причём четверо из них были до этого губернаторами.

Так, главой Минэнерго премьер предложил назначить Цивилёва, главой Минпромторга — губернатора Калининградской области Антона Алиханова, министром транспорта — главу Курской области Романа Старовойта, а министром спорта — губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Также он предложил назначить главой Минсельхоза замминистра этого ведомства Оксану Лут.