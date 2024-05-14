Москва, 14 мая, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании утвердили кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта России. Информация об этом появилась на официальном сайте ГД.

Владимир Федоренко/РИА Новости Роман Старовойт

«Рассмотрели и утвердили внесенные Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности федеральных министров. Роман Старовойт — кандидат на пост министра транспорта РФ», — отмечается в сообщении.

Председатель Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев выразил готовность вести совместную работу со Старовойтом. По словам депутата, важным будет опыт кандидата в дорожном хозяйстве. С 2012 по 2018 год он руководил «Росавтодором».

Роман Старовойт заявил, что одним из главных направлений в работе должна стать реализация нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков также отмечал опыт работы Старовойта в дорожно-транспортной сфере. А его управленческие способности будут полезны в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств, уточнял Беляков.

12 мая комитет Госдумы поддержал кандидатуру Старовойта на должность главы Минтранса.

При этом структура федеральных министерств в России меняться не будет. Сохранится 21 ведомство. Названия министерств также останутся прежними.