Москва, 10 мая, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Госдума на заседании 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.

РИА Новости/Дмитрий Астахов Михаил Мишустин

«За» проголосовали 375 человек, 57 депутатов воздержались.

Ранее 10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Владимир Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоялось после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций.

Спикер ранее напомнил, что Госдума сформирует состав правительства впервые в современной истории России. Депутатам предстоит утвердить, помимо кандидатуры председателя правительства, также кандидатуры его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Кабинет министров во главе с Мишустиным проработал более четырёх лет. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Перед заседанием Госдумы 10 мая Путин провёл встречу с Мишустиным. Глава государства выразил уверенность, что депутаты поддержат кандидатуру Мишустина, и отметил, что новый состав правительства должен в первую очередь стремиться к достижению национальных целей развития России.

Мишустин в ходе выступления в Госдуме 10 мая заявил, что правительству необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения, и в соответствие с поставленной президентом задачей сделать всё возможное для повышения доходов граждан.

Также кандидат на должность премьер-министра в своём выступлении заявил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года, ответил отказом на предложение отказаться от бюджетного правила и Фонда национального благосостояния и анонсировал подписание новых соглашений о зонах свободной торговли.