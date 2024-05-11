Москва, 11 мая, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму предложения по новому составу правительства России. Соответствующее представление премьер-министр внёс в Государственную думу.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Согласно представлению, на пост первого заместителя председателя правительства Мишустин предложил кандидатуру на данный момент исполняющего обязанности вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова. На место Мантурова в Минпромторге Мишустин предложил кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Ныне исполняющий обязанности первого зампредседателя правительства Андрей Белоусов не вошёл в новый состав правительства, предложенный Мишустиным.

Также Мишустин предложил назначить на пост вице-премьера исполняющего обязанности главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, сменив тем самым на посту исполняющую обязанности зампреда правительства Викторию Абрамченко, которая не вошла в предложенный новый состав правительства.

Других вице-премьеров правительства Мишустин предложил оставить на занимаемых постах. Так, Госдуме предложено переназначить ныне исполняющих обязанности зампредседателей правительства Виталия Савельева, Дмитрия Патрушева, Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина.

Вместе с тем на должность министра энергетики Мишустин предложил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта. На должность главы Минспорта Мишустин предложил кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Главой Минсельхоза Мишустин предложил назначить замглавы министерства Оксану Лут.

Также Мишустин предложил Госдуме оставить на занимаемых постах исполняющих обязанности главы Минтруда Антона Котякова, министра природопользования Александра Козлова, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову, министра экономического развития Максима Решетникова, главы Минфина Антона Силуанова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минстроя Ирека Файзуллина, министра образования и науки Валерия Фалькова, главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, а также министра цифрового развития Максута Шадаева.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

Путин 6 мая на заключительной встрече с правительством отмечал, что опыт, деловые качества и авторитет всех членов нынешнего кабмина будут востребованы в дальнейшем. По словам главы государства, в современных условиях «мелочей не существует», цена действий руководства России в «историческое время» для страны крайне высока.