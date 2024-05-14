Москва, 14 мая, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Государственная дума утвердила Михаила Дегтярёва на должность министра спорта России. Пленарное заседание состоялось 14 мая.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Михаил Дегтярёв

«За» проголосовали 350 депутатов, против никто не выступил, воздержались — 79.

«Утвердить Дегтярёва Михаила Владимировича министром спорта Российской Федерации», ― говорится в постановлении, принятом парламентариями.

Документ направят президенту страны для назначения Дегтярёва на должность.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая профильный комитет Государственной думы поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность главы Минспорта. Во время заседания комитета по физической культуре и спорту Дегтярёв заявил, что основной акцент в работе будет делать на массовых занятиях. По его словам, в первую очередь занятия физкультурой и спортом для детей должны быть бесплатными.

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ранее высказал мнение, что Михаил Дегтярёв на посту министра спорта сможет справиться с этой задачей и поспособствует развитию массового спорта.

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил, что Дегтярёв обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить активное развитие сферы.

Председатель правительства Михаил Мишустин 11 маявнёс на рассмотрение Государственной думы свои предложения по составу нового кабинета министров. Он выдвинул на должность министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.