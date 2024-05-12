Москва, 12 мая, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин в своём представлении Государственной думе предложил назначить министрами пять кандидатур, ранее не входивших в состав правительства.

Александр Астафьев/РИА Новости

Так, глава правительства предложил назначить главу Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли, который ранее работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Как отметил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, Алиханов квалифицированный и сильный управленец.

«На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики, промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга», — отметил Беляков.

На должность министра спорта Мишустин предложил назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

По словам Белякова, помимо того, что Дегтярёва дважды избирался на должность главы региона, он также возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы.

Вместе с тем Мишустин предложил Госдуме назначить губернатора Курской области Романа Старовойта министром транспорта. Ранее Старовойт работал в Минтрансе, а также руководил Росавтодором.

Старовойт имеет «большой политический и управленческий опыт», отметил Беляков.

На пост министра энергетики предложена кандидатура губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Беляков подчеркнул, что многолетний опыт на посту руководителя Кузбасса, а также работа в президиуме Государственного совета и в качестве председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» дают основания полагать, что Цивилёв обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли.

Кроме того, Мишустин предложил назначить главой Минсельхоза замминистра этого ведомства Оксану Лут.

Беляков отметил, что Лут «обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров, кроме глав силовых ведомств и МИД.

7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении.

Кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсудят 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они пройдут в открытом режиме.