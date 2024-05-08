Москва, 9 мая, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Двусторонняя встреча российского президента Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном завершилась ближе к полуночи 8 мая. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

Пашинян и Путин общались чуть больше часа.

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По словам Пескова, президент после переговоров с Пашиняном проводит беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позитивно для всех пяти стран, которые входят в него. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с Николом Пашиняном 8 мая.

Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заверил президент РФ.

Пашинян, в свою очередь, поблагодарил Путина за тёплый приём и прекрасную организацию саммита ЕАЭС в Москве.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин на переговорах с Пашиняном «расставят все точки над i».

Лидеры ЕАЭС приняли решения по дальнейшему углублению интеграционного сотрудничества, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе 8 мая.