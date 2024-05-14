Вашингтон, 14 мая, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В министерстве обороны США признали массированный обстрел Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Белгорода 12 мая, однако от комментариев отказались. В ведомстве заявили, что это должны делать украинские чиновники.

Stringer/Global Look Press

«Мы оставим украинским официальным лицам возможность комментировать недавние атаки, совершенные ими», — процитировала «Газета.Ru» представителя Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 мая ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повредило жилой дом.

На улице Щорса в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Жителей эвакуировали из дома. Поисково-спасательные работы завершили 13 мая. По данным МЧС, спасли 17 человек, погибшими числятся 15 граждан.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрела Белгорода украинской армией 12 мая погибли 18 человек ― 15 человек извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда, ещё трое мирных жителей погибли в результате вечерних обстрелов. Ранения получили 27 человек: десяти оказали амбулаторную помощь, ещё шесть человек отправят в федеральные клиники, среди них полуторамесячный ребёнок вместе с матерью.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал обстрел Белгорода почерком «киевских негодяев».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что реакция американских официальных лиц на атаку ВСУ по жилым кварталам Белгорода подчёркивает готовность Вашингтона делать всё, чтобы снять ответственность с марионеток в Киеве.