Вашингтон, 13 мая, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Реакция американских официальных лиц на атаку ВСУ по жилым кварталам подчеркивает готовность Вашингтона делать всё, чтобы снять ответственность с марионеток в Киеве. Так 12 мая прокомментировал украинский ракетный удар по территории Белгорода посол России в США Анатолий Антонов.

https://t.me/EmbUSA Посол России в США Анатолий Антонов

«Детей, женщин, стариков убивают западным оружием. Некие обещания Киева не использовать по целям в нашей стране полученные из Америки вооружения и гроша ломаного не стоят. «Страусиная» политика коллективного Запада во главе с США, нежелание одернуть украинских приспешников не доведут до добра. Покрывательство террористов — чудовищно и бесчеловечно», — подчеркнул Антонов.

По словам дипломата, «независимые» СМИ даже не заметили, что в течение суток Белгород был атакован неонацистскими выродками около десяти раз.

Российской армии нужно наращивать боевые действия, отодвигая военную угрозу от границы. В вопросах национальной безопасности неприемлемы никакие компромиссы, заключил посол.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 мая на Харьковской горе в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Жителей эвакуировали из дома.

В МИД назвали удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ заявило, что атака на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО и потребовало от руководства организации жёстко осудить нападение.

2 мая агентство Reuters опубликовало материал со словами министра обороны Великобритании Дэвида Кэмерона о праве ВСУ использовать предоставляемое Киеву британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что заявление Кэмерона вызвало резонанс, побудивший Лондон «принести в жертву» Reuters. Говоря о словах британского политика, дипломат призвала Британию готовиться к тому, что киевский режим будет наносить по ней удары её же оружием.