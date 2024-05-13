Белгород, 13 мая, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Шестерых пострадавших после частичного обрушения дома в Белгороде планируют отправить на лечение в федеральные клиники. Об этом 13 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«Шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что ещё 11 человек остаются в региональных больницах, медики оказывают им необходимую помощь.

При этом, добавил Гладков, всего пострадали 27 человек.

В пунктах временного размещения находятся 36 человек ― это те жители, чьи квартиры пострадали. Основная часть разъехалась по своим близким родственникам, сообщил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 мая ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повредило жилой дом.

На улице Щорса в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Жителей эвакуировали из дома. Вечером того же дня Гладков заявил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда завершили. По данным МЧС, спасли 17 человек, погибшими числятся 15 граждан. Их тела извлекли из-под завалов.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал обстрел Белгорода почерком «киевских негодяев».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что реакция американских официальных лиц на атаку ВСУ по жилым кварталам Белгорода подчёркивает готовность Вашингтона делать всё, чтобы снять ответственность с марионеток в Киеве.