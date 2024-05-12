Белгород, 12 мая, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, заявило 12 мая Министерство обороны.

Кадр из видео

Жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire, сказано в заявлении ведомства.

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», — отметило Минобороны.

Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил он.

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Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник сообщал, что под завалами могут находиться 20 человек. Известно о пяти пострадавших, в том числе об одном ребёнке. Идёт спасательная операция, сообщалось, что из-под завалов спасли 12 человек, в том числе двоих детей. Следственный комитет заявил, что в результате происшествия есть погибшие.