Белгород, 13 мая, 2024, 08:44 — ИА Регнум. В результате обстрела Белгорода украинской армией, который произошёл 12 мая, погибли 18 человек, умерла женщина, раненная 11 мая, сообщил 13 мая губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

«19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим», — сообщил Гладков.

Глава региона рассказал о том, что спасатели разобрали основную часть завалов жилого дома на улице Щорса. Из-под них извлекли тела 15 человек. Ещё трое мирных жителей погибли в результате вечерних обстрелов. Скончалась женщина, получившая ранения 11 мая.

Губернатор уточнил, что в результате обстрелов Белгорода 12 мая ранения получили 27 человек: десяти оказали амбулаторную помощь, ещё шесть человек отправят в федеральные клиники, среди них полуторамесячный ребёнок вместе с матерью.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МЧС России от 13 мая, 15 человек погибли в результате обрушения части жилого дома на улице Щорса в Белгороде. Из-под завалов спасли 17 человек. Под завалами могли находиться около 20 человек. Поисково-спасательные работы завершились утром 13 мая.